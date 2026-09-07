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Суд обрав запобіжний захід Єлизаветі "Музі" Івахненко у справі "Карфаген"

10:57 07.09.2026 Пн
3 хв
Прокурори просили про арешт з альтернативою застави в 50 млн гривень
aimg Марія Кучерявець
Суд обрав запобіжний захід Єлизаветі "Музі" Івахненко у справі "Карфаген" Фото: Єлизавета Івахненко (скриншот відео)
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі "Музі" Івахненко, підозрюваній у справі НАБУ та САП "Карфаген". Її відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Сторона обвинувачення клопотала про взяття Івахненко під варту з альтернативою застави у 50 млн гривень.

На плівках НАБУ підозрювана згадується під кодовим ім'ям "Муза". За версією слідства, Івахненко нібито є близькою особою Сергія Кропиви (відомого на плівках як "Канцлер"), та обговорювала приховання майна зі свого акаунту в Інстаграм, і їй належить фраза: "У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?".

Прокуратура інкримінує 24-річній Івахненко легалізацію коштів, здобутих злочинною організацією. За даними прокурорів, на неї та її родину фігурант Кропива оформлював нерухомість.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 вересня НАБУ та САП повідомили про спецоперацію з викриття злочинної організації, пов’язаної з "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.

НАБУ і САП оприлюднили записи розмов, зроблені в межах операції "Карфаген". За версією слідства, учасники організації могли отримувати хабарі за неперешкоджання роботі шахрайських кол-центрів.

Угруповання було сформовано у середині 2025 року. Як заявили в НАБУ та САП, до нього увійшли чинні працівники прокуратури та наближені особи.

Одержані кошти, за версією слідства, легалізовували кількома способами - шляхом придбання нерухомості, коштовностей і цінного рухомого майна на суму понад 20 мільйонів гривень, а ще шляхом розміщення понад 10 мільйонів гривень на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.

Іншим способом легалізації коштів була перереєстрація активів, зокрема об'єктів нерухомості, на третіх осіб. Зокрема, йдеться про об'єкти в апарт-комплексі поблизу Карпат. За даними слідства, мінімальна ринкова вартість цих активів перевищує 12 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки, зокрема, у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора України.

Бюро повідомило про викриття п’ятьох учасників. Зокрема в матеріалах справи фігурують особи з псевдонімами, зокрема "Канцлер" і "Муза".

Головним фігурантом в операції "Карфаген" називають Сергія Кропиву "Канцлера" - начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. 6 вересня його взяли під варту з можливістю внесення застави 120 млн гривень.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував ситуацію з обшуками в ОГПУ і стверджує, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генпрокурора. Він також пообіцяв "посилити перевірки" в самому відомстві у зв'язку з цією справою.

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