Не тільки в Газі: у США розповіли, де діятиме Рада миру

Рада миру

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, президент США Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі представив свою ініціативу - створення Ради миру.

Згодом стали відомі країни, які увійшли до складу Ради.

Згідно з задумом Трампа, орган має розпочати роботу із врегулювання ситуації в секторі Газа, а в подальшому взяти під контроль конфлікт в Україні та інші глобальні кризи.

Водночас ініціатива отримала стриману реакцію з боку провідних держав світу. За озвученими умовами, постійні члени Ради Безпеки ООН повинні зробити фінансовий внесок у розмірі 1 млрд доларів кожен.

Частина традиційних союзників США відмовилася приєднуватися до Ради або заявила про неготовність зробити це на цьому етапі. Наразі жодна з країн-постійних членів Ради Безпеки ООН, окрім США, офіційно не підтвердила свою участь.

Зокрема, Франція відмовилася від участі, Велика Британія заявила, що поки не приєднуватиметься, Китай не оголосив свого рішення.

Серед запрошених виявився і російський диктатор Путін, що підтвердили також у Кремлі. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков зазначив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і Росія планує уточнити деталі ініціативи.

Згодом Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру.