Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру"
Американський президент Дональд Трамп заявив, що серед запрошених до "Ради миру" є спірні особистості, але вони "впливові" та "вміють досягати результатів". Так він прокоментував пропозицію главі Кремля Володимиру Путіну приєднається до ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування Трампа з журналістами в Давосі, на полях "Всесвітнього економічного форуму".
"Ми хочемо всіх", - відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".
"У мене є кілька спірних людей, але це ті, хто вміє досягати результатів. Це люди, які мають величезний вплив. Якби в раді були одні діти, це було б не дуже корисно", - додав Трамп.
Американський лідер також наголосив, що рада виконає багато роботи, яку "мала б зробити ООН". Водночас за словами Трампа співпраця з організацією відбуватиметься, однак "Рада миру" буде "особливою".
Трамп створює "Раду миру"
Як відомо, днями президент США запросив низку світових лідерів стати членами "Ради миру", яку він створює для врегулювання світових військових конфліктів. Передбачалося, що рада займатиметься тільки війною в Газі, але плани змінилися.
Серед запрошених виявився і російський диктатор Путін, що підтвердили також у Кремлі. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков зазначив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і Росія планує уточнити деталі ініціативи.
Також відомо, що більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента Трампа увійти до "Ради миру". Серед відмовників від членства - Данія, з якою у Штатів зараз напружені відносини через суперечки щодо Гренландії.