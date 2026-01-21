ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру"

Середа 21 січня 2026 23:43
UA EN RU
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру" Фото: лідери США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський президент Дональд Трамп заявив, що серед запрошених до "Ради миру" є спірні особистості, але вони "впливові" та "вміють досягати результатів". Так він прокоментував пропозицію главі Кремля Володимиру Путіну приєднається до ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування Трампа з журналістами в Давосі, на полях "Всесвітнього економічного форуму".

"Ми хочемо всіх", - відповів глава Білого дому на запитання, навіщо запрошувати Путіна до "Ради миру".

"У мене є кілька спірних людей, але це ті, хто вміє досягати результатів. Це люди, які мають величезний вплив. Якби в раді були одні діти, це було б не дуже корисно", - додав Трамп.

Американський лідер також наголосив, що рада виконає багато роботи, яку "мала б зробити ООН". Водночас за словами Трампа співпраця з організацією відбуватиметься, однак "Рада миру" буде "особливою".

Трамп створює "Раду миру"

Як відомо, днями президент США запросив низку світових лідерів стати членами "Ради миру", яку він створює для врегулювання світових військових конфліктів. Передбачалося, що рада займатиметься тільки війною в Газі, але плани змінилися.

Серед запрошених виявився і російський диктатор Путін, що підтвердили також у Кремлі. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков зазначив, що пропозиція надійшла дипломатичними каналами, і Росія планує уточнити деталі ініціативи.

Також відомо, що більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення президента Трампа увійти до "Ради миру". Серед відмовників від членства - Данія, з якою у Штатів зараз напружені відносини через суперечки щодо Гренландії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп
Новини
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка