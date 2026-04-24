Тільки два предмети: вступникам до магістратури встановили ліміт для проходження ЄФВВ

06:40 24.04.2026 Пт
3 хв
Вступники до магістратури зможуть обирати 2 із 10 предметів
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вступ до магістратури в Україні (Getty Images)

Вступники до магістратури у 2026 році зможуть обрати для складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) не більше ніж два предмети. Це ключове обмеження, на яке варто звернути увагу під час реєстрації.

Головне:

  • Старт реєстрації: Подача заявок на вступні іспити до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) триває з 23 квітня до 14 травня включно.
  • Головне правило: Для складання ЄФВВ можна обрати не більше двох предметів.
  • Обов'язковий тест: ЄВІ з іноземної мови повинні складати всі вступники незалежно від спеціальності.
  • Предметні тести: У 2026 році в межах ЄФВВ доступно 10 напрямків.
  • Накладки в графіку: Якщо два обрані тести припадають на один час, УЦОЯО перенесе один із них на додаткову сесію.
  • Куди звертатися: Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти, до яких вступник планує подавати документи.

Головне обмеження для вступників

Як наголошують в УЦОЯО, у межах ЄФВВ передбачено 10 предметних спрямувань, однак обрати можна максимум два з них.

Якщо вступник обере два тести, які проходитимуть одночасно під час основної сесії, центр сам визначить, який із них складати в додаткову сесію.

Які іспити потрібно складати

Для вступу до магістратури у 2026 році обов’язковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ) для всіх спеціальностей незалежно від форми навчання. Під час реєстрації вступник має обрати одну з іноземних мов.

Водночас ЄФВВ потрібно складати для низки спеціальностей - зокрема у сферах освіти, права, ІТ, економіки, журналістики, архітектури, туризму та інших.

Перелік предметів ЄФВВ

Загалом вступникам доступні такі напрямки тестування:

  • психологія та соціологія,
  • економіка та міжнародна економіка,
  • облік та фінанси,
  • управління та адміністрування,
  • політологія та міжнародні відносини,
  • право та міжнародне право,
  • інформаційні технології,
  • мовознавство,
  • історія мистецтва.

Саме з цього переліку можна обрати не більше двох тестів.

Коли реєстрація

Реєстрація на вступні іспити триватиме з 23 квітня до 14 травня включно. Для цього вступникам потрібно сформувати пакет документів і подати його до приймальної комісії обраного закладу вищої освіти.

УЦОЯО радить заздалегідь ознайомитися з вимогами до вступу на конкретну спеціальність і уважно заповнювати заяву-анкету, щоб уникнути помилок під час реєстрації.

РБК-Україна раніше писало про план вступної кампанії до магістратури та аспірантури у 2026 році. Зокрема визначено обов’язкові іспити (ЄВІ та додаткові тести), формат проведення, а також ключові дати реєстрації, тестувань і оголошення результатів.

Також ми розповідали, де за кордоном вступники до магістратури зможуть скласти ЄВІ та ЄФВВ.

