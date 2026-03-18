ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Вступ до магістратури та аспірантури: якими будуть вступні іспити у 2026 році

15:19 18.03.2026 Ср
3 хв
ЄВІ цьогоріч складатиметься із кількох блоків
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В УЦОЯО розповіли про проведення ЄВІ у 2026 році (Getty Images)

Для вступу до магістратури та аспірантури у 2026 році абітурієнти мають скласти єдиний вступний іспит, що складається з логічного блоку та іноземної мови. УЦОЯО вже затвердив часові ліміти, кількість завдань та схему нарахування балів для кожного етапу тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне:

  • Єдиний вступний іспит (ЄВІ) є обов’язковим для всіх вступників незалежно від форми навчання та спеціальності.
  • Іспит складається з двох блоків: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.
  • Загальна кількість балів за ТЗНК - до 33, за іноземну мову - до 30.
  • На виконання блоку ТЗНК відведено 75 хвилин, на іноземну мову - 45 хвилин.
  • Абітурієнти можуть обрати англійську, німецьку, французьку або іспанську мову.
  • УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ для вступної кампанії 2026 року. Визначено структуру завдань, часові межі та правила оцінювання кожного блоку іспиту.

Блок "ТЗНК": структура та бали

Тест загальної навчальної компетентності містить вербально-комунікативний та логіко-аналітичний компоненти. Усього в блоці 27 завдань:

  • 4 завдання на заповнення пропусків у мікротекстах (загалом 10 підзавдань);
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

За кожну правильну відповідь та кожен заповнений пропуск нараховується по 1 балу. Максимально за цей блок можна отримати 33 тестових бали. Орієнтовний час на виконання - 75 хвилин.

Як проходитиме ЄВІ у 2026 році (інфографіка: УЦОЯО)

Блок "Іноземна мова"

Вступник обирає одну з чотирьох мов: англійську, німецьку, французьку або іспанську. Тест складається з частин "Читання" та "Використання мови" і містить 30 завдань:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (логічні пари);
  • 5 завдань із вибором однієї правильної відповіді;
  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальний результат - 30 балів. На цей блок відведено 45 хвилин.

Підготовка до іспиту

Для підготовки до ТЗНК абітурієнтам радять переглянути тематичне відео на офіційному YouTube-каналі УЦОЯО, де роз’яснено особливості виконання логічних та вербальних завдань.

Також для ознайомлення зі структурою іспиту УЦОЯО рекомендує використовувати демонстраційні варіанти та екзаменаційні роботи минулих років, що розміщені у рубриках "Підготовка до ЄВІ/ЄФВВ" та "Підготовка до ЄВІ/ЄВВ".

Нагадаємо, у 2026 році для вступу до аспірантури обов’язково потрібно скласти ЄВІ та ЄВВ, а сама вступна кампанія проходитиме за чітким календарем із основною та додатковою сесіями. РБК-Україна розповідало про важливі дати у календарі проведення ЄВІ та ЄВВ.

Вступники зможуть реєструватися як особисто, так і дистанційно, а іспити проходитимуть у форматі ЗНО влітку. ЄВІ перевіряє загальні навички та знання іноземної мови, тоді як ЄВВ оцінює готовність до наукових досліджень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія Студенти Освіта в Україні Виші
Новини
Аналітика
