Только два предмета: поступающим в магистратуру установили лимит для прохождения ЕПВИ

Поступающие в магистратуру в 2026 году смогут выбрать для сдачи единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) не более двух предметов. Это ключевое ограничение, на которое стоит обратить внимание при регистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
Как отмечают в УЦОКО, в рамках ЕПВИ предусмотрено 10 предметных направлений, однако выбрать можно максимум два из них.
Если поступающий выберет два теста, которые будут проходить одновременно во время основной сессии, центр сам определит, какой из них сдавать в дополнительную сессию.
Для поступления в магистратуру в 2026 году обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ) для всех специальностей независимо от формы обучения. При регистрации абитуриент должен выбрать один из иностранных языков.
В то же время ЕПВИ нужно сдавать для ряда специальностей - в частности в сферах образования, права, ИТ, экономики, журналистики, архитектуры, туризма и других.
В целом абитуриентам доступны такие направления тестирования:
Именно из этого перечня можно выбрать не более двух тестов.
Регистрация на вступительные экзамены продлится с 23 апреля по 14 мая включительно. Для этого абитуриентам нужно сформировать пакет документов и подать его в приемную комиссию выбранного учреждения высшего образования.
УЦОКО советует заранее ознакомиться с требованиями к поступлению на конкретную специальность и внимательно заполнять заявление-анкету, чтобы избежать ошибок при регистрации.
