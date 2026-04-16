Магістратура-2026: у яких країнах Європи можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ
У 2026 році українські вступники до магістратури зможуть скласти ЄВІ та ЄФВВ не лише в Україні, а й за кордоном. Для цього створять спеціальні пункти тестування у низці країн.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Географія іспитів: У 2026 році центри для складання ЄВІ та ЄФВВ створять у 22 містах 10 країн Європи.
- Список країн: Пункти тестування відкриють у Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Португалії, Словаччині, Словенії, Франції, Іспанії та Великій Британії.
- Обмеження: Якщо встановлену квоту в певному місті буде вичерпано, реєстрація в ньому стане неможливою.
- Терміни реєстрації: Подати документи для участі у вступних випробуваннях можна з 23 квітня до 14 травня.
- Умови проведення: Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії іспитів.
Де можна скласти іспити
Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії. Пункти проведення планують відкрити у 22 містах 10 країн.
Зокрема, скласти ЄВІ / ЄФВВ можна буде у:
- Іспанія (Валенсія);
- Литва (Рига);
- Португалія (Лісабон);
- Болгарія (Варна, Софія);
- Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань);
- Словенія (Марібор);
- Велика Британія (Лондон);
- Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен);
- Франція (Париж);
- Чехія (Брно, Прага).
Важлива умова для вступників
В УЦОЯО наголошують, що кількість місць для складання іспитів за кордоном обмежена. Вона залежить від можливостей партнерів у кожній країні.
Якщо встановлена квота буде вичерпана, обрати відповідне місто для проходження тестування буде неможливо.
Коли і як зареєструватися
Основний етап реєстрації для участі у вступних випробуваннях до магістратури триватиме з 23 квітня до 14 травня включно.
Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.
Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки з доступом до "Кабінету учасника вступних випробувань", де згодом з’явиться вся інформація про тестування.
