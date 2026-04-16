Головна » Життя » Освіта

Магістратура-2026: у яких країнах Європи можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ

15:10 16.04.2026 Чт
Вступні випробування можна буде пройти у 22 містах десяти країн Європи
aimg Тетяна Веремєєва
Магістратура-2026: у яких країнах Європи можна буде скласти ЄВІ та ЄФВВ

У 2026 році українські вступники до магістратури зможуть скласти ЄВІ та ЄФВВ не лише в Україні, а й за кордоном. Для цього створять спеціальні пункти тестування у низці країн.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне:

  • Географія іспитів: У 2026 році центри для складання ЄВІ та ЄФВВ створять у 22 містах 10 країн Європи.
  • Список країн: Пункти тестування відкриють у Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Португалії, Словаччині, Словенії, Франції, Іспанії та Великій Британії.
  • Обмеження: Якщо встановлену квоту в певному місті буде вичерпано, реєстрація в ньому стане неможливою.
  • Терміни реєстрації: Подати документи для участі у вступних випробуваннях можна з 23 квітня до 14 травня.
  • Умови проведення: Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії іспитів.

Де можна скласти іспити

Тестування за кордоном відбудеться лише під час основної сесії. Пункти проведення планують відкрити у 22 містах 10 країн.

Зокрема, скласти ЄВІ / ЄФВВ можна буде у:

  • Іспанія (Валенсія);
  • Литва (Рига);
  • Португалія (Лісабон);
  • Болгарія (Варна, Софія);
  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань);
  • Словенія (Марібор);
  • Велика Британія (Лондон);
  • Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен);
  • Франція (Париж);
  • Чехія (Брно, Прага).

Важлива умова для вступників

В УЦОЯО наголошують, що кількість місць для складання іспитів за кордоном обмежена. Вона залежить від можливостей партнерів у кожній країні.

Якщо встановлена квота буде вичерпана, обрати відповідне місто для проходження тестування буде неможливо.

Коли і як зареєструватися

Основний етап реєстрації для участі у вступних випробуваннях до магістратури триватиме з 23 квітня до 14 травня включно.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Після реєстрації учасники отримають екзаменаційні листки з доступом до "Кабінету учасника вступних випробувань", де згодом з’явиться вся інформація про тестування.

Раніше РБК-Україна розповідало, яким буде єдиний вступний іспит (ЄВІ) у 2026 році для вступу до магістратури та аспірантури. Зокрема, УЦОЯО визначив структуру тесту, кількість завдань, тривалість кожного блоку та систему оцінювання. Іспит складатиметься з двох частин - тесту загальної навчальної компетентності та іноземної мови, які разом формують підсумковий бал вступника.

Також ми писали про затверджений графік вступної кампанії до магістратури та аспірантури у 2026 році. МОН визначило обов’язкові іспити, формат ЗНО та ключові дати реєстрації, тестування і оголошення результатів для вступників.

