Тільки два предмети: вступникам до магістратури встановили ліміт для проходження ЄФВВ

Вступники до магістратури у 2026 році зможуть обрати для складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) не більше ніж два предмети. Це ключове обмеження, на яке варто звернути увагу під час реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Старт реєстрації: Подача заявок на вступні іспити до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) триває з 23 квітня до 14 травня включно.

Подача заявок на вступні іспити до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) триває з 23 квітня до 14 травня включно. Головне правило: Для складання ЄФВВ можна обрати не більше двох предметів.

Для складання ЄФВВ можна обрати не більше двох предметів. Обов'язковий тест: ЄВІ з іноземної мови повинні складати всі вступники незалежно від спеціальності.

ЄВІ з іноземної мови повинні складати всі вступники незалежно від спеціальності. Предметні тести: У 2026 році в межах ЄФВВ доступно 10 напрямків.

У 2026 році в межах ЄФВВ доступно 10 напрямків. Накладки в графіку: Якщо два обрані тести припадають на один час, УЦОЯО перенесе один із них на додаткову сесію.

Якщо два обрані тести припадають на один час, УЦОЯО перенесе один із них на додаткову сесію. Куди звертатися: Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти, до яких вступник планує подавати документи.

Головне обмеження для вступників

Як наголошують в УЦОЯО, у межах ЄФВВ передбачено 10 предметних спрямувань, однак обрати можна максимум два з них.

Якщо вступник обере два тести, які проходитимуть одночасно під час основної сесії, центр сам визначить, який із них складати в додаткову сесію.

Які іспити потрібно складати

Для вступу до магістратури у 2026 році обов’язковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ) для всіх спеціальностей незалежно від форми навчання. Під час реєстрації вступник має обрати одну з іноземних мов.

Водночас ЄФВВ потрібно складати для низки спеціальностей - зокрема у сферах освіти, права, ІТ, економіки, журналістики, архітектури, туризму та інших.

Перелік предметів ЄФВВ

Загалом вступникам доступні такі напрямки тестування:

психологія та соціологія,

економіка та міжнародна економіка,

облік та фінанси,

управління та адміністрування,

політологія та міжнародні відносини,

право та міжнародне право,

інформаційні технології,

мовознавство,

історія мистецтва.

Саме з цього переліку можна обрати не більше двох тестів.

Коли реєстрація

Реєстрація на вступні іспити триватиме з 23 квітня до 14 травня включно. Для цього вступникам потрібно сформувати пакет документів і подати його до приймальної комісії обраного закладу вищої освіти.

УЦОЯО радить заздалегідь ознайомитися з вимогами до вступу на конкретну спеціальність і уважно заповнювати заяву-анкету, щоб уникнути помилок під час реєстрації.