Только два предмета: поступающим в магистратуру установили лимит для прохождения ЕПВИ

Поступающие в магистратуру в 2026 году смогут выбрать для сдачи единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) не более двух предметов. Это ключевое ограничение, на которое стоит обратить внимание при регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: Старт регистрации: Подача заявок на вступительные экзамены в магистратуру (ЕВЭ/ЕПВИ) продолжается с 23 апреля до 14 мая включительно.

Главное ограничение для поступающих

Как отмечают в УЦОКО, в рамках ЕПВИ предусмотрено 10 предметных направлений, однако выбрать можно максимум два из них.

Если поступающий выберет два теста, которые будут проходить одновременно во время основной сессии, центр сам определит, какой из них сдавать в дополнительную сессию.

Какие экзамены нужно сдавать

Для поступления в магистратуру в 2026 году обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ) для всех специальностей независимо от формы обучения. При регистрации абитуриент должен выбрать один из иностранных языков.

В то же время ЕПВИ нужно сдавать для ряда специальностей - в частности в сферах образования, права, ИТ, экономики, журналистики, архитектуры, туризма и других.

Перечень предметов ЕПВИ

В целом абитуриентам доступны такие направления тестирования:

психология и социология,

экономика и международная экономика,

учет и финансы,

управление и администрирование,

политология и международные отношения,

право и международное право,

информационные технологии,

языкознание,

история искусства.

Именно из этого перечня можно выбрать не более двух тестов.

Когда регистрация

Регистрация на вступительные экзамены продлится с 23 апреля по 14 мая включительно. Для этого абитуриентам нужно сформировать пакет документов и подать его в приемную комиссию выбранного учреждения высшего образования.

УЦОКО советует заранее ознакомиться с требованиями к поступлению на конкретную специальность и внимательно заполнять заявление-анкету, чтобы избежать ошибок при регистрации.