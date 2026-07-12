Тікають від вибухів: як війна нищить рожевих фламінго та руйнує міграцію птахів

Головне: Масова загибель. Російські ракетні удари та падіння дронів у Чорноморському регіоні призводять до катастрофічних наслідків - задокументовано випадки, коли після прильотів одночасно гинули тисячі птахів.

Російські ракетні удари та падіння дронів у Чорноморському регіоні призводять до катастрофічних наслідків - задокументовано випадки, коли після прильотів одночасно гинули тисячі птахів. Удар по фламінго. Унікальні рожеві фламінго, які успішно вивели близько 200 пташенят у 2023 році, вже два роки поспіль не можуть гніздуватися - вони лякаються і кидають яйця.

Унікальні рожеві фламінго, які успішно вивели близько 200 пташенят у 2023 році, вже два роки поспіль не можуть гніздуватися - вони лякаються і кидають яйця. Зміна міграції. Через територію нацпарку "Тузлівські лимани" проходить ключовий міграційний шлях із Африки. Вибухи змушують перелітних птахів змінювати маршрути, через що вони втрачають енергію і часто просто не долітають до місць гніздування.

Через територію нацпарку "Тузлівські лимани" проходить ключовий міграційний шлях із Африки. Вибухи змушують перелітних птахів змінювати маршрути, через що вони втрачають енергію і часто просто не долітають до місць гніздування. Збір доказів. Екологи та науковці намагаються мінімізувати присутність біля птахів, щоб не створювати їм додаткового стресу, і наразі збирають дані для оцінки реальних масштабів скорочення популяцій через війну.

Від вибухів гинуть тисячі птахів

За словами науковця, особливо сильно війна вдарила по мешканцях лиманної зони, адже територія парку охоплює 13 лиманів.

Вибухи балістичних ракет, зокрема "Іскандерів", а також падіння російських дронів мають руйнівні наслідки для птахів.

"У нас є задокументовані випадки, коли після прильотів ракет гинули тисячі птахів", - розповів Русєв.

Через "Шахеди" фламінго кидають гнізда

Особливе занепокоєння викликає ситуація з рожевими фламінго, які оселилися в "Тузлівських лиманах" незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

У 2023 році колонія успішно вивела близько 200 пташенят. Науковцям вдалося закільцювати 18 із них і навіть відстежити місця їхньої зимівлі.



Кільцювання фламінго у парку "Тузлівські лимани" у вересні 2023 року (фото: facebook.com/rusevivan)

Однак уже два наступні роки ситуація різко погіршилася.

"У 2024 та 2025 роках птахи не змогли гніздуватися. Через потужний шум і постійні прольоти "Шахедів" вони лякаються, кидають гнізда та яйця, які одразу ж розорюють мартини", - пояснив біолог.

За його словами, цього року фламінго знову намагаються облаштувати колонії, але результат залишається під загрозою через бойові дії. Самі науковці намагаються якомога рідше з'являтися біля місць гніздування, щоб не створювати для птахів додаткового стресу.

Війна змінює маршрути міграції

Русєв наголосив, що наслідки війни відчувають не лише місцеві, а й перелітні птахи.

Через територію Національного природного парку "Тузлівські лимани" проходить один із ключових міграційних шляхів із Африки до тундри. Для багатьох видів ця територія є місцем відпочинку та поповнення запасів енергії завдяки унікальній екосистемі лиманів.

Втім, через вибухи та постійний шум птахи змушені змінювати звичні маршрути.

"Якщо через війну птахи лякаються, змушені змінювати маршрут і втрачають енергію - вони просто не долітають до місць гніздування. Це призводить до зниження репродуктивності та загального скорочення популяцій", - зазначив науковець.

За словами Русєва, зараз фахівці збирають дані, які допоможуть оцінити, наскільки війна скоротила чисельність різних видів птахів.