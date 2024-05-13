Вони потребують нашого захисту: унікальні рожеві фламінго під Одесою опинилися під загрозою

У заповідник "Тузловські лимани" в Одеській області повернулися унікальні птахи - рожеві фламінго. Але цього року птахам, яких ще називають феніксами, дуже не пощастило з умовами для гніздування. В заповіднику звернулися до українців з дуже важливим проханням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис заповідника "Тузловські лимани" у Facebook.

Останніми тижнями рожеві фламінго мешкають на Тузлівських лиманах і почали мандрувати у пошуках безпечного місця для гніздування.

Минулого року птахи спершу обрали невдале місце - дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактору неспокою.

Лиш покинувши свої гнізда та віднайшовши безпечне місце вони загніздились знову та вивели потомство, тоді 192 пташеня з'явилось на світ, 18 з яких нам вдалось кільцювати.

Минулорічне місце гніздування вкрите водою, тому зараз фламінго знову у пошуках.

"Звертаємось до всіх, хто дізнався про чудових птахів, які мешкають у нас в нацпарку, а також до місцевих жителів, які візитують до узбережжя лиманів - якщо Вам пощастило зустріти фламінго, будь ласка, не підходьте ближче ніж 300 метрів до цих дивовижних птахів, особливо до їх ймовірних місць гніздування та бажано не розповсюджуйте на загал ваше місце зустрічі (не всі такі свідомі як ви)", - просять у заповіднику.

Серед мільйонів місць світу фламінго обрали саме українські лимани й вважають їх найвдалішими місцем для появи малюків, тому варто поважати їх вибір та дати шанс на розмноження.

Ці неймовірні птахи занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи й вони потребують захисту і в Україні, бо не можемо їх підвести.

"Досліджуйте, вивчайте, цінуйте та оберігайте!" - закликають у заповіднику.

Рожеві фламінго в Тузлівських лиманах (фото: Івана Русєва та Бронскова Олександра)