Українські фламінго. Вперше під Одесою вилупилось майже дві сотні пташенят (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку біолога Івана Русєва у Facebook .

Що відомо про рожевих фламінго під Одесою

"Під час війни у Національний природний парк "Тузлівські лимани" влітку почало народжуватися диво. Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і привести малят", - написав науковець.

Також він зазначив, що у 2017 році фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенятка і доля їх невідома.

"Птахи покинули тимчасово окуповані території Херсонщини і вибрали Тузлівські лимани. Вперше "птахи-розвідники" великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері Туз була загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів. І ми тоді прогнозували, що вони скоро обов'язково загніздяться у нас", - написав Русєв.

570 дорослих фламінго поселились у Тузлівських лиманах (фото: Facebook.com/Національний парк "Тузлівські лимани")

Вперше рожеві фламінго привели потомство в Україні

У квітні 2023 року фламінго оселились у Тузлівському нацпарку, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка.

"Але там гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі браконьєри, багато свійських собак - все це, незважаючи на збудовані птахами 270 гнізд, змусило залишити це небезпечне місце. Але ми вірили, що вони обов'язково знайдуть інше місце в нацпарку і виведуть пташенят у цьому році. Так і сталося", - розповів науковець.

В кінці червня 2023 року птахи загніздилися на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

"І ось, на вихідних нам, працівникам нацпарку та його друзям, вдалося провести захід з кільцювання пташенят. Це великий успіх - "Тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенята. До речі, серед дорослих є птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії. Сподіваємось, що після Перемоги багато українців зможуть приїхати у нацпарк у гості і подивитися на диво природи - рожеві фламінго", - каже біолог.

Також Русєв додав, що на кільцювання пташенят приїхав Дмитро Комаров зі своєю командою "Світ на виворіт".

Дмитро Комаров з українським фламінго на Тузлівських лиманах (фото: facebook.com/rusevivan)