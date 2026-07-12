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Спасаются от взрывов: как война уничтожает розовых фламинго и разрушает миграцию птиц

10:20 12.07.2026 Вс
3 мин
Как боевые действия влияют на перелетные птиц?
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Розовые фламинго (Getty Images)

Полномасштабная война России влияет не только на людей. Из-за взрывов, ракетных ударов и постоянного шума дронов в Черном море погибают тысячи птиц, а розовые фламинго уже два года подряд не могут нормально вывести потомство.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Главное:

  • Массовая гибель. Российские ракетные удары и падение дронов в Черноморском регионе приводят к катастрофическим последствиям - задокументированы случаи, когда после прилетов одновременно погибали тысячи птиц.
  • Удар по фламинго. Уникальные розовые фламинго, успешно вывели около 200 птенцов в 2023 году, уже два года подряд не могут гнездиться - они пугаются и бросают яйца.
  • Смена миграции. Через территорию нацпарка "Тузловские лиманы" проходит ключевой миграционный путь из Африки. Взрывы заставляют перелетных птиц изменять маршруты, из-за чего они теряют энергию и часто просто не долетают до мест гнездования.
  • Сбор улик. Экологи и ученые пытаются минимизировать присутствие у птиц, чтобы не создавать им дополнительного стресса, и собирают данные для оценки реальных масштабов сокращения популяций из-за войны.

От взрывов гибнут тысячи птиц

По словам ученого, особенно сильно война ударила по жителям лиманной зоны, ведь территория парка охватывает 13 лиманов.

Взрывы баллистических ракет, в частности "Искандеров", а также падение русских дронов, имеют разрушительные последствия для птиц.

"У нас есть задокументированные случаи, когда после прилетов ракет погибали тысячи птиц ", - рассказал Русев.

Из-за "Шахедов" фламинго бросают гнезда

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с розовыми фламинго, поселившимися в "Тузловских лиманах" незадолго до начала полномасштабного вторжения.

В 2023 году колония успешно вывела около 200 птенцов. Ученым удалось закольцевать 18 из них и даже отследить места их зимовки.


Кольцо фламинго в парке "Тузловские лиманы" в сентябре 2023 года (фото: facebook.com/rusevivan)

Однако уже два следующих года ситуация резко ухудшилась.

"В 2024 и 2025 годах птицы не смогли гнездиться . Из-за мощного шума и постоянных пролетов "Шахедов" они пугаются, бросают гнезда и яйца, которые сразу же разоряют мартины", - пояснил биолог.

По его словам, в этом году фламинго снова пытаются обустроить колонии, но результат остается под угрозой из-за боевых действий. Сами ученые стараются пореже появляться возле мест гнездования, чтобы не создавать для птиц дополнительного стресса.

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Война меняет маршруты миграции

Русев подчеркнул, что последствия войны ощущают не только местные, но и перелетные птицы.

Через территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" проходит один из ключевых миграционных путей из Африки в тундру. Для многих видов эта территория есть место отдыха и пополнение запасов энергии благодаря уникальной экосистеме лиманов.

Впрочем, из-за взрывов и постоянного шума птицы вынуждены менять привычные маршруты.

"Если из-за войны птицы пугаются, вынуждены менять маршрут и теряют энергию - они просто не долетают до мест гнездования. Это приводит к снижению репродуктивности и всеобщему сокращению популяций", - отметил ученый.

По словам Русева, сейчас специалисты собирают данные, которые помогут оценить, насколько война сократила численность разных видов птиц.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что летом 2024 года в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области из-за затопления места гнездования розовые фламинго вынуждены были искать новые безопасные участки.

Мы также рассказывали, что в 2023 году в парке вылупились 200 птенцов розовых фламинго.

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