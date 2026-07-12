Спасаются от взрывов: как война уничтожает розовых фламинго и разрушает миграцию птиц

Полномасштабная война России влияет не только на людей. Из-за взрывов, ракетных ударов и постоянного шума дронов в Черном море погибают тысячи птиц, а розовые фламинго уже два года подряд не могут нормально вывести потомство.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
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По словам ученого, особенно сильно война ударила по жителям лиманной зоны, ведь территория парка охватывает 13 лиманов.
Взрывы баллистических ракет, в частности "Искандеров", а также падение русских дронов, имеют разрушительные последствия для птиц.
"У нас есть задокументированные случаи, когда после прилетов ракет погибали тысячи птиц ", - рассказал Русев.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация с розовыми фламинго, поселившимися в "Тузловских лиманах" незадолго до начала полномасштабного вторжения.
В 2023 году колония успешно вывела около 200 птенцов. Ученым удалось закольцевать 18 из них и даже отследить места их зимовки.
Кольцо фламинго в парке "Тузловские лиманы" в сентябре 2023 года (фото: facebook.com/rusevivan)
Однако уже два следующих года ситуация резко ухудшилась.
"В 2024 и 2025 годах птицы не смогли гнездиться . Из-за мощного шума и постоянных пролетов "Шахедов" они пугаются, бросают гнезда и яйца, которые сразу же разоряют мартины", - пояснил биолог.
По его словам, в этом году фламинго снова пытаются обустроить колонии, но результат остается под угрозой из-за боевых действий. Сами ученые стараются пореже появляться возле мест гнездования, чтобы не создавать для птиц дополнительного стресса.
Русев подчеркнул, что последствия войны ощущают не только местные, но и перелетные птицы.
Через территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" проходит один из ключевых миграционных путей из Африки в тундру. Для многих видов эта территория есть место отдыха и пополнение запасов энергии благодаря уникальной экосистеме лиманов.
Впрочем, из-за взрывов и постоянного шума птицы вынуждены менять привычные маршруты.
"Если из-за войны птицы пугаются, вынуждены менять маршрут и теряют энергию - они просто не долетают до мест гнездования. Это приводит к снижению репродуктивности и всеобщему сокращению популяций", - отметил ученый.
По словам Русева, сейчас специалисты собирают данные, которые помогут оценить, насколько война сократила численность разных видов птиц.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что летом 2024 года в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области из-за затопления места гнездования розовые фламинго вынуждены были искать новые безопасные участки.
Мы также рассказывали, что в 2023 году в парке вылупились 200 птенцов розовых фламинго.