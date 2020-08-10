У Тихановской не признали результаты выборов в Беларуси

По данным штаба за Тихановскую проголосовали от 70 до 80% избирателей по всей стране
Штаб Светланы Тихановской не признал результаты выборов президента Беларуси, оглашенные Центральной избирательной комиссией. По данным штаба, за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей во всех регионах страны.
Об этом сообщает TUT.BY.
По словам представителя штаба Тихановской Мария Колесникова, подробный комментарий штаб даст на пресс-конференции в 11 часов.
Напомним, по предварительным результатам, которые сегодня утром огласили в белорусском ЦИК, победу с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко, тогда как Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов.
При это глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что официальные результаты голосования, которые должны быть оглашены 14 августа, вряд ли изменятся от предварительных цифр.
Отметим, после завершения голосования в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки.
В ходе столкновений с правоохранителями были задержаны более 200 человек, также силовики открыли уголовные дела из-за массовых беспорядков и насилия над правоохранителями. В то же время правозащитники сообщили, что в ходе протестов погиб мужчина, который был сбит автозаком, въехавшим в толпу демонстрантов в Минске. После этого в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли информацию о гибели мужчины.