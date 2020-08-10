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В Беларуси огласили первые итоги выборов: лидирует Лукашенко

Минск, Понедельник 10 августа 2020 09:07
В Беларуси огласили первые итоги выборов: лидирует Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидирует действующий президент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласила первые результаты выборов в Беларуси. Лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщают беларусские СМИ.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Лукашенко получил 80,23% голосов. Главный кокурент действующего президента Беларуси Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%, за Сергея Череченя - 1,13%. Против всех - 6,02%.

При этом глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись, а результаты вряд ли будут сильно отличаться после оглашения официальных результатов, которые должны быть представлены в пятницу, 14 августа.

Отметим, пока в ЦИК подсчитывают голоса, в стране проходят массовые акции протеста.

Напомним, силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие, в ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

До этого на Машерова люди выкатили на улицу большие мусорные баки в качестве щитов, прямо в толпу полетели светошумовые гранаты.

Как известно, МВД Беларуси проводит экстренное заседание в связи с протестами.

РБК-Украина также писало, что в Минске автозак въехал в толпу протестующих, сбив человека.

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