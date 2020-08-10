У Тіхановскої не визнали результати виборів в Білорусі

Штаб Світлани Тіхановском не визнав результати виборів президента Білорусі, оголошені Центральною виборчою комісією. За даними штабу, за Тіхановском проголосували 70-80% виборців у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє TUT.BY.

За словами представника штабу Тіхановском Марія Колесникова, детальний коментар штаб дасть на прес-конференції об 11 годині.

Нагадаємо, за попередніми результатами, які сьогодні вранці оголосили в білоруському ЦВК, перемогу з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко, тоді як Світлана Тіхановском набрала 9,9% голосів.

При це глава ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що офіційні результати голосування, які повинні бути оголошені 14 серпня, навряд чи зміняться від попередніх цифр.

Відзначимо, після завершення голосування в Білорусі спалахнули масові протести, які переросли в заворушення.

В ході зіткнень з правоохоронцями було затримано більше 200 осіб, також силовики відкрили кримінальні справи через масові заворушення і насильства над правоохоронцями. У той же час правозахисники повідомили, що в ході протестів загинув чоловік, який був збитий автозаком, що в'їхав у натовп демонстрантів в Мінську. Після цього в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростували інформацію про загибель чоловіка.