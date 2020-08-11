Тихановская уехала из Беларуси: что известно

Главный оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. Сегодня стало известно, что она находится в Литве, хотя еще недавно исключала выезд из Беларуси.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Тихановская не признала результаты выборов

На следующий день после выборов президента Беларуси Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты, согласно которым Лукашенко остается главой государства. При этом она заявила, что не видит оснований для того, чтобы выезжать из страны.

Позже в КГБ Беларуси заявили, что на нее якобы готовилось покушение.

После жалобы в ЦИК отказалась от участия в протестах

Во второй половине дня 10 августа Тихановская подала жалобу в ЦИК на предварительные результаты выборов с требованием пересчета голосов. После этого появилась информация о том, что она не будет принимать участие в протестах.

Позже стало известно, что ее в течение нескольких часов удерживали в здании ЦИК. Как сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская находилась в ЦИК с адвокатом Максимом Знаком. Они были в разных комнатах, с кандидатом несколько часов беседовали представители власти.

После этого она уехала в неизвестном направлении, связь с ней удалось установить поздно ночью.

Тихановская выехала в Литву

Утром 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, она прибыла в страну ночью. А до отъезда белорусские власти удерживали ее около семи часов.

Линкявичус подчеркнул, что пытался связаться с ней, когда появилась информация об исчезновении Тихановской после визита в ЦИК Беларуси.

Не было выбора

Из страны Тихановскую вывезли белорусские власти в обмен на освобождение начальницы ее избирательного штаба Марии Мороз.

"Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - заявила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

У Тихановской подчеркивают, что ее выезд ничего не меняет.

Тихановская выступила с видеообращением

Находясь в Литве, главная оппозиционер Беларуси записала видеообращение. По ее словам, несмотря на то, что избирательная кампания сильно ее закалила, она осталась "слабой женщиной, которой была изначально".

"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж, который находится под арестом, - ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - заявила Тихановская.

Она также добавила, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит в Беларуси.