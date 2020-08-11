ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Заявление Тихановской о протестах могло быть записано под давлением, - штаб

Минск, Вторник 11 августа 2020 15:00
Заявление Тихановской о протестах могло быть записано под давлением, - штаб
Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: РБК-Украина

Однако, о прямых угрозах в адрес Тихановской неизвестно

В штабе оппонентки действующего главы Беларуси Светланы Тихановской рассказали, где она была за несколько часов до отъезда из Беларуси. В течение трех часов она общалась в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Об этом заявила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова, передает Onliner.

Она не исключает того, что "заявление Тихановской с призывом не выходить на протесты было записано под давлением силовиков". Однако, о прямых угрозах в адрес Тихановской Колесниковой неизвестно.

Колесникова, находившаяся в это время на проходной ЦИК, видела выходящих из здания людей с черными сумками, в которых, по ее мнению, находилась видеоаппаратура. О содержании разговора и личностях чиновников Колесниковой ничего не известно.

Напомним, Тихановская записала два видеообращения, во втором она просит своих сограждан не выходить на акции протеста.

Что сейчас происходит в Беларуси, более детально в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь