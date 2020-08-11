"Дети - это самое важное": Тихановская записала видеообращение

Фото: Светлана Тихановская (wikimedia by Serge Serebro)

Тихановская заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. Она заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Об этом Тихановская заявила в своем видеообращении.

Тихановская заявила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно", - сказала она.

По ее словам, она была готова к тому, что многие ее не поймут и осудят.

"Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - добавила она.

Отметим, сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву.

После этого, в штабе Тихановской назвали причину ее отъезда - он позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз.

Напомним, вчера ночью протесты в Беларуси охватили крупнейшие города.