Тіхановська виїхала з Білорусі: що відомо

Головний опонент Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська залишила країну. Сьогодні стало відомо, що вона знаходиться в Литві, хоча ще недавно виключала виїзд з Білорусі.

РБК-Україна зібрала все, що відомо на даний момент.

Тіхановська не визнала результати виборів

Наступного дня після виборів президента Білорусі Тіхановська заявила, що не визнає попередні результати, згідно з якими Лукашенко залишається головою держави. При цьому вона заявила, що не бачить підстав для того, щоб виїжджати з країни.

Пізніше у КДБ Білорусі заявили, що на неї нібито готувався замах.

Після скарги в ЦВК відмовилася від участі в протестах

У другій половині дня 10 серпня Тіхановська подала скаргу до ЦВК на попередні результати виборів з вимогою перерахунку голосів. Після цього з'явилася інформація про те, що вона не буде брати участь у протестах.

Пізніше стало відомо, що її протягом кількох годин утримували в будівлі ЦВК. Як повідомила її прес-секретар Анна Красуліна, Тіхановська перебувала в ЦВК з адвокатом Максимом Знаком. Вони були в різних кімнатах, з кандидатом кілька годин розмовляли представники влади.

Після цього вона поїхала в невідомому напрямку, зв'язок з нею вдалося встановити пізно вночі.

Тіхановська виїхала до Литви

Вранці 11 серпня стало відомо, що Тіхановська залишила Білорусь і знаходиться в Литві. За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявичуса, вона прибула до країни вночі. А до від'їзду білоруська влада утримувала її близько семи годин.

Лінкявичус підкреслив, що намагався зв'язатися з нею, коли з'явилася інформація про зникнення Тіхановської після візиту до ЦВК Білорусі.

Не було вибору

З країни Тіхановську вивезла білоруська влада в обмін на звільнення начальниці її виборчого штабу Марії Мороз.

"Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз. Проте в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани", - заявила її довірена особа Ольга Ковалькова.

У Тіхановської підкреслюють, що її виїзд нічого не змінює.

Тіхановська виступила з відеозверненням

Перебуваючи в Литві, головна опозиціонер Білорусі записала відеозвернення. За її словами, незважаючи на те, що виборча кампанія сильно її загартувала, вона залишилася "слабкою жінкою, якою була спочатку".

"Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік, який перебуває під вартою, - ред.) жодним чином на нього просто не могли вплинути. І я знаю, що багато хто мене зрозуміють, багато хто мене засудять, а багато хто і зненавидять. Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я", - заявила Тихановская.

Вона також додала, що жодне життя не варте того, що зараз відбувається в Білорусі.