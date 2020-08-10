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Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Беларуси

Минск, Понедельник 10 августа 2020 16:47
Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Комитет получил ее жалобу

Светлана Тихановская, кандидат от объединенной оппозиции на президентских выборах в Беларуси, подала жалобу в Центральную избирательную комиссию по итогам голосования.

Об этом сообщает ТАСС.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказал собеседник агентства.

Она требует признать недействительными результаты выборов. Тихановская также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Напомним, ранее ЦИК обновила результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко опередил Тихановскую на 70% голосов избирателей.

Как писало РБК-Украина, в Беларуси вспыхнули протесты после завершения голосования на выборах президента; в итоге были задержаны более 3 тысяч человек.

Также сообщалось, что в ходе столкновений пострадали 50 гражданских лиц и 39 правоохранителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Беларусь отказаться от насилия во время протестов.

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