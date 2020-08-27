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Тихановская назвала условия возвращения в Беларусь

Четверг 27 августа 2020 14:58
Тихановская назвала условия возвращения в Беларусь
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Бывший кандидат в президенты Беларуси и оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что вернется в страну тогда, когда будут организованы переговоры с действующей властью. Еще одним условием возвращения в Беларусь Тихановская назвала организацию честных выборов.

Об этом она заявила в интервью телеканалу "Дождь".

"Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь", - сказала Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская покинула Беларусь 11 августа, выехав в Литву; позже она выпустила видео, в котором заявила, что самое важное в жизни - это дети.

На прошлой неделе Тихановская сообщала, что вернется в Беларусь тогда, когда сможет чувствовать себя в безопасности.

Ранее штаб оппозиции призвал действующего белорусского президента Александра Лукашенко к диалогу, а также выдвинул свои требования к действующей власти.

При этом против координационного совета оппозиции Белоруссии возбудили уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

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