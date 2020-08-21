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Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь

Вильнюс, Пятница 21 августа 2020 12:52
Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Тихановская вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь. По ее словам, это произойдет, когда она будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она сказала, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

"Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - сказала она.

Ранее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сказала, что Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь в ближайшее время. По ее словам, она не собиралась уезжать из Минска.

Тем временем, опозицийонерка записывает видеообращения, в частности, последнее ее видео было посвящено работникам заводов.

Ранее штаб оппозиции призвал действующего белорусского президента Александра Лукашенко к диалогу, а также выдвинул свои требования к действующей власти.

Напомним, против координационного совета оппозиции Белоруссии возбудили уголовное дело; оппозиционерам инкриминируют попытку захвата власти.

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