ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тихановская требует отпустить членов координационного совета

Литва, Среда 26 августа 2020 01:15
Тихановская требует отпустить членов координационного совета
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Она также призвала остановить давление на оппозицию

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранительным органам страны. Она требует отпустить членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Об этом сообщает AFN.

Она также призвала остановить давление на КС оппозиции.

"Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет", - подчеркнула Тихановская.

Согласно ее словам, страна переживает "острый политический кризис". Она добавила, что власти Беларуси вместо проведения переговоров "занимается мелочными обвинениями и преследованиями".

Напомним, 24 августа возле проходной МТЗ были задержаны двое членов президиума координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский по подозрению в организации несанкционированных мероприятий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси признали неконституционным создание координационного совета оппозиции.

Также сообщалось, что против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь