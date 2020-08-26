Тихановская требует отпустить членов координационного совета

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Она также призвала остановить давление на оппозицию

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к правоохранительным органам страны. Она требует отпустить членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

Об этом сообщает AFN.

Она также призвала остановить давление на КС оппозиции.

"Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет", - подчеркнула Тихановская.

Согласно ее словам, страна переживает "острый политический кризис". Она добавила, что власти Беларуси вместо проведения переговоров "занимается мелочными обвинениями и преследованиями".

Напомним, 24 августа возле проходной МТЗ были задержаны двое членов президиума координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский по подозрению в организации несанкционированных мероприятий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси признали неконституционным создание координационного совета оппозиции.

Также сообщалось, что против координационного совета Беларуси возбудили уголовное дело по статье "захват власти".