Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к немедленному диалогу

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Координационный совет белорусской оппозиции провел первое заседание

Координационный совет оппозиционных сил Беларуси провел первое заседание. На нем была принята резолюция, в которой действующую власть призывают к немедленному диалогу.

Об этом говорится в резолюции Координационного совета.

Согласно резолюции, в случае уклонения от переговоров на действующую власть возлагается ответственность за углубление политического и экономического кризиса в стране.

"Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов", - говорится в документе.

Также были определены главные требования к действующей власти, которые были сформированы во время протестов:

Прекращение политического преследования граждан республики Беларусь со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности;

Освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим;

Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию.

Ранее в совете заявили, что не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.

В свою очередь Лукашенко назвал координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.