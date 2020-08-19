Белорусская оппозиция призвала Лукашенко к немедленному диалогу

Координационный совет белорусской оппозиции провел первое заседание
Координационный совет оппозиционных сил Беларуси провел первое заседание. На нем была принята резолюция, в которой действующую власть призывают к немедленному диалогу.
Об этом говорится в резолюции Координационного совета.
Согласно резолюции, в случае уклонения от переговоров на действующую власть возлагается ответственность за углубление политического и экономического кризиса в стране.
"Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов", - говорится в документе.
Также были определены главные требования к действующей власти, которые были сформированы во время протестов:
Ранее в совете заявили, что не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.
В свою очередь Лукашенко назвал координационный совет оппозиции "черной сотней", заявив, что создание альтернативных органов власти в стране является незаконным.