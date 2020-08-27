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Тіхановська назвала умови повернення в Білорусь

Четвер 27 серпня 2020 14:58
Тіхановська назвала умови повернення в Білорусь
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Колишній кандидат у президенти Білорусі і опозиціонер Світлана Тіхановська заявила, що повернеться в країну тоді, коли будуть організовані переговори з чинною владою. Ще однією умовою повернення в Білорусь Тихановская назвала організацію чесних виборів.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу "Дощ".

"Я думаю, в той момент, коли будуть ці переговори і організація нових і чесних виборів, я зможу повернутися в Білорусь", - сказала Тіхановська.

Нагадаємо, Світлана Тіхановська залишила Білорусь 11 серпня, виїхавши в Литву; пізніше вона випустила відео, в якому заявила, що найважливіше в житті - це діти.

минулого тижня Тіхановська повідомляла, що повернеться в Білорусь тоді, коли зможе відчувати себе в безпеці.

Раніше штаб опозиції закликав діючого білоруського президента Олександра Лукашенка до діалогу, а також висунув свої вимоги до чинної влади.

При цьому проти координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

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