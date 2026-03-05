UA

Теж впаде: Трамп назвав наступну ціль США після Ірану

20:55 05.03.2026 Чт
2 хв
Війна США та Ізраїлю проти Ірану тільки почалася, а Трамп вже підшукав для Сполучених Штатів нового супротивника
aimg Антон Корж
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба буде наступною після того, як Сполучені Штати скинуть режим аятол в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для Politico.

Читайте також: Криза між США і Кубою загострюється: Держдеп звинуватив Гавану в залякуванні

Трамп заявив, що уряд США буде відігравати значну роль у падінні кубинського уряду. Також він натякнув, що до повалення Куби буде причетно нове керівництво Венесуели.

"Венесуела справляється фантастично. Виконує фантастичну роботу. Відносини з ними чудові", - заявив він.

Трамп також заявив, що на Кубі, мовляв, посилюється нестабільність після того, як у Венесуелі змінився лідер. Він додав, що "їм потрібна допомога, розмовляємо з Кубою", та припустив, що погіршення ситуації на острові - частково є результатом тиску США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти.

"Ну, це завдяки моєму втручанню, втручанню, яке відбувається... Очевидно, інакше у них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом. Куба теж впаде", - резюмував він.

Додамо, не так давно Трамп допустив можливість "дружнього" захоплення Куби, у якої, за його словами, "сьогодні немає нічого". Проте жодних інших деталей він не розкривав.

Нагадаємо, що на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.

В Республіканській партії США нещодавно заявили, що протягом найближчих шести місяців Венесуела, Іран та Куба можуть позбутися своїх автократичних режимів та змінити їх на такі, що дружні Сполученим Штатам.

