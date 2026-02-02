Криза між США та Кубою загострюється: Держдеп звинуватив Гавану у залякуванні
Сполучені Штати звинуватили Кубу у залякуванні та втручанні в роботу їхнього головного дипломата в Гавані Майкла Хаммера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На тлі зростання напруженості між двома країнами Державний департамент США у соціальних мережах звинуватив кубинський уряд у "невдалій тактиці залякування" та зажадав, щоб Гавана припинила "відправляти осіб для втручання в дипломатичну роботу" тимчасового повіреного у справах США на Кубі Майка Хаммера.
Хаммер, який прибув на Кубу наприкінці 2024 року, багато подорожував островом, та зустрічався з політичними дисидентами та представниками католицької церкви. Кубинський уряд звинувачує його у прагненні розпалювати заворушення на острові.
У суботу він опублікував відео, в якому описує ймовірні домагання після зустрічі з місцевими церковними лідерами.
"Коли я вийшов з парафії, кілька комуністів, безперечно розчаровані тим, як погано йде революція, вигукували у мій бік непристойності", – сказав Хаммер.
Що передувало
Нагадаємо, що на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи президент Сполучених Штатів Дональд Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова.
Зокрема, Кубу знову включили до списку держав-спонсорів тероризму та відновили жорсткі обмеження на фінансові операції з кубинськими компаніями.
У Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.
Крім того, президент Куби Мігель Діас-Канель жорстко відреагував на заклики Трампа до укладення угоди з Вашингтоном.
Також 30 січня Трамп оголосив надзвичайний стан у країні через загрозу національній безпеці, яка походить від Куби. У Гавані відповіли, що єдиною реальною загрозою миру, безпеці та стабільності в регіоні залишається політика США.