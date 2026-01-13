Президент Куби зробив заяву щодо переговорів після погроз Трампа

Гавана наразі не веде жодних переговорів з урядом США після погроз глави Білого дому Дональда Трампа стосовно суверенітету осторова і його закликів укласти угоду.

Про це повідомив кубинський лідер Мігель Діас-Канель, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Х.

Як відомо, напередодні Діас Канель жорстко розкритикував заклики Трампа укласти угоду з Вашингтоном, тим паче останній пригрозив, що це потрібно зробити "поки не пізно".

Щодо його заяв про переговори у сфері міграції, варто зазначити, що кубинський очільник також публікував у Х критику нової міграційної політики адмімірістраціїї Трампа. Йдеться про наслідки рішень, коли Штати припинили дію міграційних програм для кризових країн, серед яких опинилася і Куба.

"Жодних переговорів з урядом США не ведеться, за винятком технічних контактів у сфері міграції", - написав Діас-Канель.

А саме кубинський лілер заявив, що зовнішній тиск неприйнятний для острова, і Куба є вільною, суверенною державою, "якій ніхто не має права нав'язувати рішення".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що на Кубу більше не потраплять "нафта і гроші" (від Венесуели - ред.), а Гавані потрібно "укласти угоду, поки не пізно".

РБК-Україна повідомляло, що після спеоперації у Венесуелі 3 січня, коли військові США захопили президента країни Ніколаса Мадуро з його дружиною, Трамп натякнув, що "наступною може стати Куба".

Наступного дня після спецоперації держсекретар США Марко Рубіо розкритикував кубинський режим і наголосив, що "у них великі проблеми", вочевидь, маючи на увазі управлінців островом.

Зазначимо, що Куба вже давно перебуває під пильною увагою США через політичні обмеження та економічну кризу. Серед рішень адмістрації Трампа щодо острова - посилення санкційного тиску. Більш докладно про взаємини країн і плани Вашингтона щодо країни - читайте в матеріалі РБК-Україна.