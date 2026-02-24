ua en ru
Вт, 24 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У США заінтригували заявою про падіння трьох режимів у світі

США, Вівторок 24 лютого 2026 21:15
UA EN RU
У США заінтригували заявою про падіння трьох режимів у світі Фото: верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Протягом найближчих шести місяців Венесуела, Іран та Куба можуть позбутися своїх автократичних режимів та змінити їх на такі, що дружні Сполученим Штатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора від Республіканської партії Теда Круза в ефірі CNBC.

Читайте також: Іран готовий переглянути ядерну програму, щоб не допустити атаку США

За словами сенатора, режими в цих трьох країнах дійсно можуть змінитися протягом шести місяців. Якщо це завершиться успіхом, то фактично стане найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року.

"Ми знаходимося в моменті, коли в найближчі шість місяців ми можемо реально побачити падіння режимів в Ірані, Венесуелі та на Кубі, і ми можемо побачити їхню заміну урядами, які хочуть бути друзями Америки", - сказав він.

При цьому Круз додав що є "тисяча способів", за яких все може "піти не так". Тому він не має "рожевих ілюзій".

"Але якби це сталося, це стало б найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру", - резюмував він.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські війська завдали ударів по Каракасу. Американські військові заарештували диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро та доставили його до Нью-Йорку, де Мадуро будуть судити. Проте при владі у Венесуелі зараз перебуває віцепрезидент Делсі Родрігес, яка частково продовжує курс Мадуро.

Щодо Ірану - зараз Білий дім розглядає кілька сценаріїв впливу на Іран, починаючи від точкових ударів і до стратегії зміни режиму. Також президент США Дональд Трамп висловив здивування через те, що Іран досі не погодився на обмеження своєї ядерної програми попри загрозу війни.

Окрім цього, ще на початку 2026 року відносини між США та Кубою загострилися. На тлі нової кризи Трамп затвердив меморандум про посилення санкцій проти острова. А у Гавані після погроз з Білого дому заявили, що не ведуть жодних переговорів з урядом США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Куба Венесуела
Новини
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ