У США заінтригували заявою про падіння трьох режимів у світі

Протягом найближчих шести місяців Венесуела, Іран та Куба можуть позбутися своїх автократичних режимів та змінити їх на такі, що дружні Сполученим Штатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора від Республіканської партії Теда Круза в ефірі CNBC .

За словами сенатора, режими в цих трьох країнах дійсно можуть змінитися протягом шести місяців. Якщо це завершиться успіхом, то фактично стане найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року.

"Ми знаходимося в моменті, коли в найближчі шість місяців ми можемо реально побачити падіння режимів в Ірані, Венесуелі та на Кубі, і ми можемо побачити їхню заміну урядами, які хочуть бути друзями Америки", - сказав він.

При цьому Круз додав що є "тисяча способів", за яких все може "піти не так". Тому він не має "рожевих ілюзій".

"Але якби це сталося, це стало б найбільшим геополітичним зрушенням з часів падіння Берлінського муру", - резюмував він.