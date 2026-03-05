Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана

Трамп заявил, что правительство США будет играть значительную роль в падении кубинского правительства. Также он намекнул, что к свержению Кубы будет причастно новое руководство Венесуэлы.

"Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные", - заявил он.

Трамп также заявил, что на Кубе, мол, усиливается нестабильность после того, как в Венесуэле сменился лидер. Он добавил, что "им нужна помощь, разговариваем с Кубой", и предположил, что ухудшение ситуации на острове - частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти.

"Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит... Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже упадет", - резюмировал он.