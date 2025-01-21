Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму
Президент США Дональд Трамп скасував рішення попередньої адміністрації Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Зазначається, що рішення про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму Байден ухвалив менш ніж тиждень тому - 15 січня.
Воно було частиною угоди з католицькою церквою, в результаті якої Гавана погодилася звільнити 553 політичних вʼязнів, включно з кубинцями, ув’язненими під час придушення масових протестів 2021 року.
Президент Куби Мігель Діас-Канель розкритикував таке рішення Трампа, заявивши, що той "проявив зарозумілість і зневагу до правди".
За його словами, заходи економічної блокади, яких вживає Трамп, лише збільшують міграційний потік з Куби до США.
Нагадаємо, лише минулого тижня повідомлялося, що адміністрація вже колишнього президента США Джо Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Це відбулося у рамках угоди, укладеній за сприяння католицької церкви, щодо звільнення політичних в'язнів на острові.
Зазначимо, США вперше внесли Кубу до списку держав-спонсорів тероризму в 1982 році, ще за президентства Рональда Рейгана. Основною причиною стало те, що Кубу звинуватили в тому, що вона підтримала терористичні групи в Латинській Америці та надала притулок громадянам, яких у США вважали терористами.
У 2015 році, за президентства Барака Обами, Кубу виключили з цього списку, щоб нормалізувати відносини між країнами.
Однак у 2021 році, незадовго до завершення свого першого президентського терміну, Трамп знову вніс Кубу до списку держав-спонсорів тероризму. Причинами назвали те, що Куба підтримувала Венесуелу, надавала притулок політичним втікачам зі США та загальні звинувачення у дестабілізації регіону.
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