ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тет-а-тет не буде? У Трампа оголосили новий формат зустріч із Путіним

П'ятниця 15 серпня 2025 21:41
UA EN RU
Тет-а-тет не буде? У Трампа оголосили новий формат зустріч із Путіним Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці проходитиме у форматі "три на три".

Про це повідомили у Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Представник Білого дому повідомив виданню, що раніше запланована зустріч тет-а-тет між Трампом і Путіним тепер буде у форматі "три на три".

За його словами, в переговорах братимуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Нагадаємо, початок зустрічі російського президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці заплановано 15 серпня на 22:00 за київським часом.

У Кремлі заявляли, що зустріч триватиме шість, або сім годин.

Як повідомлялося раніше, Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкоридж. Сам саміт буде проходити у закритому форматі, а вже після цього будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

Водночас відомо, що Трамп вже прибув на Аляску. Тепер очікується приліт російського диктатора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аляска Марко Рубіо Стів Віткофф Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія