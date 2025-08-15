У Кремлі очікують, що зустріч Трампа і Путіна триватиме 6-7 годин
Зустріч Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом може тривати 6-7 годин.
Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
За словами Пєскова, спочатку очікується бесіда тет-а-тет за участю помічників. Після цього плануються переговори у складі делегацій. Можливо, вони пройдуть у форматі робочого ланчу.
Прессекретар уточнив, що після цього лідери на деякий час розійдуться. Потім можлива спільна пресконференція.
"Загалом можна уявити, що мінімум годин 6-7 на це піде", - розповів він.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, початок зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці заплановано на 22:00 за київським часом.
І Трамп, і Путін уже вилетіли на Аляску. Згідно з даними моніторингових сервісів, літак Путіна має приземлитися близько 21:00 за київським часом або навіть раніше.
Раніше неназвані високопоставлені американські чиновники розповіли NBC News, що Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкорідж.
Під час зустрічі сторони планують обговорити врегулювання війни Росії проти України, а також двосторонні відносини.