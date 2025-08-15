У Кремлі очікують, що зустріч Трампа і Путіна триватиме 6-7 годин

Зустріч Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом може тривати 6-7 годин.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

За словами Пєскова, спочатку очікується бесіда тет-а-тет за участю помічників. Після цього плануються переговори у складі делегацій. Можливо, вони пройдуть у форматі робочого ланчу.

Прессекретар уточнив, що після цього лідери на деякий час розійдуться. Потім можлива спільна пресконференція.

"Загалом можна уявити, що мінімум годин 6-7 на це піде", - розповів він.