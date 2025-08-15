Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп вирушив до Анкориджа (штат Аляска). Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Reuters .

Президент США спочатку вирушив із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки він вже полетів на Аляску літаком Airforce One.

Графік саміту на Алясці

Місцем зустрічі обрано американську військову базу Елмендорф-Річардсон. Зазначимо, що Білий дім сьогодні оприлюднив графік саміту Трампа і Путіна в Анкориджі:

6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) - президент США залишає Білий дім і вирушає до Анкориджа;

об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) Трамп і Путін розпочнуть переговори;

о 17:45 за місцевим часом (04:45 в суботу за Києвом) заплановане повернення Трампа до Вашингтона.

Тим часом як анонсували в Кремлі, перед самітом буде оголошення коротких заяв лідерами. Зустріч Трампа і Путіна тет-а-тет лише у присутності перекладачів, а потім - зустріч за участю делегацій за робочим сніданком.

Російську делегацію представляють: міністр закордонних справ Сергій Лавров, радник глави Кремля Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Як передають ЗМІ повідомлення Білого дому, крім Трампа, на перемовинах будуть представлені:

держсекретар США Марко Рубіо

міністр фінансів Скотт Бессент

міністр торгівлі Говард Лютнік

директор Національної розвідки Джон Реткліфф

начальник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз

політичний директор Білого дому Джеймс Блер

заступник голови апарату Білого дому Бо Харрісон

директор з комунікацій Нік Луна

заступник директора з комунікацій Ден Скавіно

прес-секретар Білого дому Стівен Чунг

радник з національної безпеки Роберт Гебрієл

прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт

радник з правових питань Вілл Шарф

радник з економічної політики Росс Вортінгтон

спеціальний посланець Стів Віткофф

посол США Моніка Кроулі

Підсумки лідери можуть озвучити на спільній пресконференції, хоча Трамп не виключає, що може виступити окремо, якщо перемовини виявляться невдалими.

Нагадаємо, що російський диктатор зробив зупинку на шляху до Аляски, здійснивши регіональний візит до Магадану.

Зустріч Трампа і Путіна

Ключовою темою сьогоднішнього саміту на Алясці буде війна в Україні. Американська сторона наголошує, що прагне досягти припинення вогню, Трамп оцінив шанси провалу зустрічі з Путіним у 25%.

Напередодні президент США провів онлайн-розмову з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС, де запевнив: жодні територіальні питання не вирішуватимуться без Києва.

Однак, за даними західних ЗМІ, Кремль пропонував США "замороження" конфлікту в обмін на контроль над частиною Донбасу та Кримом. Зеленський цю ідею категорично відкинув, наголосивши, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, а відхід із Донбасу лише відкрив би шлях до нового наступу Росії.

У розмові з європейськими лідерами, що відбулася за два дні до нинішнього саміту, сторони погодили п’ять принципів, серед яких - гарантії безпеки для України та посилення санкцій у разі відмови Москви припинити бойові дії.

Президент США також заявив, що розглядає можливість швидко провести наступний вже тристоронній саміт за участі Зеленського та Путіна. Однак рішення ухвалюватиметься залежно від результатів сьогоднішніх перемовин. Якщо прогресу не буде, у Вашингтоні готові перейти до нових санкційних обмежень проти Росії та її союзників.