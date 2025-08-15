Тет-а-тет не будет? У Трампа объявили новый формат встречи с Путиным

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске будет проходить в формате "три на три".

Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что ранее запланированная встреча тет-а-тет между Трампом и Путиным теперь будет в формате "три на три". По его словам, в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.