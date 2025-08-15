Трамп прибув на Аляску для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп прибув на військову базу в місті Анкорідж, Аляска. Там він проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Таким чином, Трамп прибув на місце зустрічі раніше, ніж Путін.

Як пише видання, літак Трампа Air Force One приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, згідно з офіційним повідомленням Білого дому, зустріч Трампа та Путіна запланована на 22:00 за київським часом.

При цьому раніше NBC News з посиланням на власні джерела повідомляло, що Трамп має зустріти Путіна особисто після його прибуття на американську військову базу Елмендорф-Річардсон.

За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, загалом зустріч Трампа та Путіна має зайняти як мінімум 6-7 годин. Він уточнив, що стільки триватимуть зустрічі у різних форматах.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що такий саміт відкриє шлях до чесного миру та зустрічі у тристоронньому форматі вже за його участі.

