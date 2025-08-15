Трамп прибув на Аляску для зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп прибув на військову базу в місті Анкорідж, Аляска. Там він проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, літак Трампа Air Force One приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Таким чином, Трамп прибув на місце зустрічі раніше, ніж Путін.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, згідно з офіційним повідомленням Білого дому, зустріч Трампа та Путіна запланована на 22:00 за київським часом.
При цьому раніше NBC News з посиланням на власні джерела повідомляло, що Трамп має зустріти Путіна особисто після його прибуття на американську військову базу Елмендорф-Річардсон.
За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, загалом зустріч Трампа та Путіна має зайняти як мінімум 6-7 годин. Він уточнив, що стільки триватимуть зустрічі у різних форматах.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що такий саміт відкриє шлях до чесного миру та зустрічі у тристоронньому форматі вже за його участі.
