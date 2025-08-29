Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легко

Тертий яблучний пиріг - класичний десерт, який легко приготувати вдома. Він відрізняється хрусткою скоринкою і ніжною яблучною начинкою, а його приготування займає близько години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Катерини Процишиної.
Для тіста знадобиться:
За словами автора відео, якщо тісто не збирається до купи, то додайте ще 1 ст. л холодної води.
Для начинки потрібно:
Спосіб приготування
До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту. Після цього додаємо яйце та замішуємо тісто. Розділіть його на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.
Для начинки яблуко очистіть та натріть на велику терку. Викладіть на суху сковорідку, додайте лимонний сік, цукор, корицю та тушкуйте о до мʼякості яблук.
Начинка має бути вологою.
Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі, робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку. Шматок тіста з морозилки натріть на грубу терку поверх пирога.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин, до золотистого кольору.
