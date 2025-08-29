Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легко

Тертий яблучний пиріг: легкий рецепт

Для тіста знадобиться:

борошно - 250 г

вершкове масло - 150 г

розпушувач - 1 ч. л

дрібка солі

цукор - 75 г (4 ст. л)

яйця - 1 шт.

ваніль - 1 ч.л

За словами автора відео, якщо тісто не збирається до купи, то додайте ще 1 ст. л холодної води.

Для начинки потрібно:

яблука - 5 шт.

лимонний сік - 1 ст.л

цукор - 1 ст.л

кориця - 1 ч.л

Спосіб приготування

До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту. Після цього додаємо яйце та замішуємо тісто. Розділіть його на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.

Для начинки яблуко очистіть та натріть на велику терку. Викладіть на суху сковорідку, додайте лимонний сік, цукор, корицю та тушкуйте о до мʼякості яблук.

Начинка має бути вологою.

Начинка для пирога (фото: кадр з відео)

Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі, робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку. Шматок тіста з морозилки натріть на грубу терку поверх пирога.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин, до золотистого кольору.

Тертий яблучний пиріг (фото: кадр з відео)