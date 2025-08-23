Повітряний, як хмаринка: рецепт дієтичного десерту без цукру
З яблук можна приготувати дієтичний десерт без цукру, який виходить пухким і легким. Страва підходить для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче відмовлятися від солодкого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй.
Дієтичний десерт без цукру: легкий рецепт
Інгредієнти:
- очищені яблука - 500 г
- желатин - 25 г
- вода - 100 мл
Спосіб приготування
Яблука потрібно очистити від шкірки, нарізати на шматочки, перекласти в каструлю та додати зовсім трішки води, щоб вони тушкувалися. Накрийте кришкою та готуйте до мʼякості.
Желатин залийте водою, перемішайте і залишити набухнути.
Готові яблука перебийте блендером до пюре, додайте до них розтоплений желатин і збийте міксером 15-20 хвилин. Має вийти повітряна біла маса, яка збільшилась в розмірі.
Також можна додати трішки меду, але це за бажанням.
Вилийте в форму, застеленою харчовою плівкою.
Дієтичний десерт з яблуками (фото: кадр з відео)
Поставте в холодильник мінімум на 2 години.
Дієтичний десерт з яблуками (фото: кадр з відео)
