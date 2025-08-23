ua en ru
Повітряний, як хмаринка: рецепт дієтичного десерту без цукру

Субота 23 серпня 2025 07:45
Рецепт дієтичного десерту з яблук (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З яблук можна приготувати дієтичний десерт без цукру, який виходить пухким і легким. Страва підходить для тих, хто стежить за харчуванням, але не хоче відмовлятися від солодкого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Марії Чуй.

Дієтичний десерт без цукру: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • очищені яблука - 500 г
  • желатин - 25 г
  • вода - 100 мл

Спосіб приготування

Яблука потрібно очистити від шкірки, нарізати на шматочки, перекласти в каструлю та додати зовсім трішки води, щоб вони тушкувалися. Накрийте кришкою та готуйте до мʼякості.

Желатин залийте водою, перемішайте і залишити набухнути.

Готові яблука перебийте блендером до пюре, додайте до них розтоплений желатин і збийте міксером 15-20 хвилин. Має вийти повітряна біла маса, яка збільшилась в розмірі.

Також можна додати трішки меду, але це за бажанням.

Вилийте в форму, застеленою харчовою плівкою.

Повітряний, як хмаринка: рецепт дієтичного десерту без цукруДієтичний десерт з яблуками (фото: кадр з відео)

Поставте в холодильник мінімум на 2 години.

Повітряний, як хмаринка: рецепт дієтичного десерту без цукруДієтичний десерт з яблуками (фото: кадр з відео)

