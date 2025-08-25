Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа
У розпал сезону персиків варто скористатися рецептом легкого десерту, який готується швидко та стане яскравим акцентом літнього столу. Його зможе приготувати кожен вдома без зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.
Рецепт десерту з персиками без духовки
Інгредієнти:
- молоко - 700 мл
- цукор - 4 ст.л
- кукурудзяний крохмаль - 4 ст.л
- персики - 2 шт.
- печиво - 6 шт.
- цукор - 1 ст.л
- вершкове масло - 40 г
Легкий спосіб приготування
Персик потрібно нарізати шматочками та покласти у чашу блендера. Додайте туди молоко, кукурудзяний крохмаль, цукор та все перебийте до однорідної маси.
Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)
Далі цю масу перелийте в каструлю та на повільному вогні доведіть до кипіння.
На дно форми додайте подрібнене печиво та влийте гарячу масу. Залиште в холодильнику охолоджуватись.
Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)
За бажанням зверху можна прикрасити карамелізованими персиками. У сковорідку додайте масло, цукор та персики. Все разом тушкуйте 2-3 хвилини.
Зверху десерт прикрасьте карамелізованими персиками і готово.
Рецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)
