Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа

Понеділок 25 серпня 2025 16:06
Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа Рецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

У розпал сезону персиків варто скористатися рецептом легкого десерту, який готується швидко та стане яскравим акцентом літнього столу. Його зможе приготувати кожен вдома без зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Марії Макарчук.

Рецепт десерту з персиками без духовки

Інгредієнти:

  • молоко - 700 мл
  • цукор - 4 ст.л
  • кукурудзяний крохмаль - 4 ст.л
  • персики - 2 шт.
  • печиво - 6 шт.
  • цукор - 1 ст.л
  • вершкове масло - 40 г

Легкий спосіб приготування

Персик потрібно нарізати шматочками та покласти у чашу блендера. Додайте туди молоко, кукурудзяний крохмаль, цукор та все перебийте до однорідної маси.

Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літаПриготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

Далі цю масу перелийте в каструлю та на повільному вогні доведіть до кипіння.

На дно форми додайте подрібнене печиво та влийте гарячу масу. Залиште в холодильнику охолоджуватись.

Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літаПриготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

За бажанням зверху можна прикрасити карамелізованими персиками. У сковорідку додайте масло, цукор та персики. Все разом тушкуйте 2-3 хвилини.

Зверху десерт прикрасьте карамелізованими персиками і готово.

Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літаРецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)

