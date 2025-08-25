Ніжний десерт з персиками, який варто встигнути приготувати до кінця літа

У розпал сезону персиків варто скористатися рецептом легкого десерту, який готується швидко та стане яскравим акцентом літнього столу. Його зможе приготувати кожен вдома без зусиль.

Рецепт десерту з персиками без духовки

Інгредієнти:

молоко - 700 мл

цукор - 4 ст.л

кукурудзяний крохмаль - 4 ст.л

персики - 2 шт.

печиво - 6 шт.

цукор - 1 ст.л

вершкове масло - 40 г

Легкий спосіб приготування

Персик потрібно нарізати шматочками та покласти у чашу блендера. Додайте туди молоко, кукурудзяний крохмаль, цукор та все перебийте до однорідної маси.

Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

Далі цю масу перелийте в каструлю та на повільному вогні доведіть до кипіння.

На дно форми додайте подрібнене печиво та влийте гарячу масу. Залиште в холодильнику охолоджуватись.

Приготування десерту з персиками (фото: кадр з відео)

За бажанням зверху можна прикрасити карамелізованими персиками. У сковорідку додайте масло, цукор та персики. Все разом тушкуйте 2-3 хвилини.

Зверху десерт прикрасьте карамелізованими персиками і готово.

Рецепт смачного десерту з персиками (фото: кадр з відео)