Тертый яблочный пирог, который станет вашим фаворитом: готовится очень легко

Тертый яблочный пирог: легкий рецепт

Для теста понадобится:

мука - 250 г

сливочное масло - 150 г

разрыхлитель - 1 ч. л

щепотка соли

сахар - 75 г (4 ст. л)

яйца - 1 шт.

ваниль - 1 ч.л

По словам автора видео, если тесто не собирается в кучу, то добавьте еще 1 ст. л холодной воды.

Для начинки нужно:

яблоки - 5 шт.

лимонный сок - 1 ст.л

сахар - 1 ст.л

корица - 1 ч.л

Способ приготовления

К муке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и сливочное масло, перетираем до состояния крошки. После этого добавляем яйцо и замешиваем тесто. Разделите его на 2 части, 1/3 кладем в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 минут.

Для начинки яблоко очистите и натрите на крупную терку. Выложите на сухую сковородку, добавьте лимонный сок, сахар, корицу и тушите до мягкости яблок.

Начинка должна быть влажной.

Начинка для пирога (фото: кадр из видео)

Тесто, которое было в холодильнике, распределяем по форме, делаем проколы вилкой и выкладываем яблочную начинку. Кусок теста из морозилки натрите на крупную терку поверх пирога.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут, до золотистого цвета.

Тертый яблочный пирог (фото: кадр из видео)