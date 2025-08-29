RU

Тертый яблочный пирог, который станет вашим фаворитом: готовится очень легко

Рецепт вкусного тертого яблочного пирога (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тертый яблочный пирог - классический десерт, который легко приготовить дома. Он отличается хрустящей корочкой и нежной яблочной начинкой, а его приготовление занимает около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.

Тертый яблочный пирог: легкий рецепт

Для теста понадобится:

  • мука - 250 г
  • сливочное масло - 150 г
  • разрыхлитель - 1 ч. л
  • щепотка соли
  • сахар - 75 г (4 ст. л)
  • яйца - 1 шт.
  • ваниль - 1 ч.л

По словам автора видео, если тесто не собирается в кучу, то добавьте еще 1 ст. л холодной воды.

Для начинки нужно:

  • яблоки - 5 шт.
  • лимонный сок - 1 ст.л
  • сахар - 1 ст.л
  • корица - 1 ч.л

Способ приготовления

К муке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и сливочное масло, перетираем до состояния крошки. После этого добавляем яйцо и замешиваем тесто. Разделите его на 2 части, 1/3 кладем в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 минут.

Для начинки яблоко очистите и натрите на крупную терку. Выложите на сухую сковородку, добавьте лимонный сок, сахар, корицу и тушите до мягкости яблок.
Начинка должна быть влажной.

Начинка для пирога (фото: кадр из видео)

Тесто, которое было в холодильнике, распределяем по форме, делаем проколы вилкой и выкладываем яблочную начинку. Кусок теста из морозилки натрите на крупную терку поверх пирога.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут, до золотистого цвета.

Тертый яблочный пирог (фото: кадр из видео)

