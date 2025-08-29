Тертый яблочный пирог, который станет вашим фаворитом: готовится очень легко

Тертый яблочный пирог - классический десерт, который легко приготовить дома. Он отличается хрустящей корочкой и нежной яблочной начинкой, а его приготовление занимает около часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Процишиной.
Для теста понадобится:
По словам автора видео, если тесто не собирается в кучу, то добавьте еще 1 ст. л холодной воды.
Для начинки нужно:
Способ приготовления
К муке добавляем разрыхлитель, соль, сахар и сливочное масло, перетираем до состояния крошки. После этого добавляем яйцо и замешиваем тесто. Разделите его на 2 части, 1/3 кладем в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 минут.
Для начинки яблоко очистите и натрите на крупную терку. Выложите на сухую сковородку, добавьте лимонный сок, сахар, корицу и тушите до мягкости яблок.
Начинка должна быть влажной.
Тесто, которое было в холодильнике, распределяем по форме, делаем проколы вилкой и выкладываем яблочную начинку. Кусок теста из морозилки натрите на крупную терку поверх пирога.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут, до золотистого цвета.
Вас может заинтересовать: