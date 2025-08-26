Легкий десерт з ананасами за 10 хв: без клопоту і дуже смачно
За 10 хвилин можна приготувати легкий молочно-шоколадний десерт з ананасами. Потрібен простий набір інгредієнтів та мінімум зусиль, а результат здивує усю родину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Рецепт ніжного десерту з ананасами
Знадобляться такі інгредієнти:
- молоко - 300 г
- яєчні жовтки - 3 шт.
- цукор або замінник - 70 г
- ванільний цукор - 10 г
- сметана - 350 г (15%)
- желатин - 20 г
- какао - 1-3 ст.л (чим більше, тим насиченіший смак)
- ананас - 200 г
Загальний час приготування - 12 хв та 2 години загустіння в холодильнику.
Спосіб приготування
Потрібно залити 100 г молока в желатин і залишити набухати. Далі вкидаємо в каструлю жовтки і перемішуємо з цукром. Вливаємо 200 г молока, какао, ретельно вимішуємо і ставимо розігріватись на вогонь.
Постійно помішуючи готуйте до закипання. Коли з’являться бульбашки, то вимкніть вогонь. Додайте ванільний цукор, сметану, набухлий желатин та вимішуйте до однорідності.
Перелийте в зручну форму, додайте шматочки ананасів та поставте на 1-2 години в холодильник.
Рецепт десерту з ананасами (фото: кадр з відео)
