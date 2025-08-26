ua en ru
Легкий десерт з ананасами за 10 хв: без клопоту і дуже смачно

Вівторок 26 серпня 2025 15:03
Рецепт ніжного десерту з ананасами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

За 10 хвилин можна приготувати легкий молочно-шоколадний десерт з ананасами. Потрібен простий набір інгредієнтів та мінімум зусиль, а результат здивує усю родину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Рецепт ніжного десерту з ананасами

Знадобляться такі інгредієнти:

  • молоко - 300 г
  • яєчні жовтки - 3 шт.
  • цукор або замінник - 70 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • сметана - 350 г (15%)
  • желатин - 20 г
  • какао - 1-3 ст.л (чим більше, тим насиченіший смак)
  • ананас - 200 г

Загальний час приготування - 12 хв та 2 години загустіння в холодильнику.

Спосіб приготування

Потрібно залити 100 г молока в желатин і залишити набухати. Далі вкидаємо в каструлю жовтки і перемішуємо з цукром. Вливаємо 200 г молока, какао, ретельно вимішуємо і ставимо розігріватись на вогонь.

Постійно помішуючи готуйте до закипання. Коли з’являться бульбашки, то вимкніть вогонь. Додайте ванільний цукор, сметану, набухлий желатин та вимішуйте до однорідності.

Перелийте в зручну форму, додайте шматочки ананасів та поставте на 1-2 години в холодильник.

Легкий десерт з ананасами за 10 хв: без клопоту і дуже смачноРецепт десерту з ананасами (фото: кадр з відео)

