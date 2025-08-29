Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легко
Тертий яблучний пиріг - класичний десерт, який легко приготувати вдома. Він відрізняється хрусткою скоринкою і ніжною яблучною начинкою, а його приготування займає близько години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Катерини Процишиної.
Тертий яблучний пиріг: легкий рецепт
Для тіста знадобиться:
- борошно - 250 г
- вершкове масло - 150 г
- розпушувач - 1 ч. л
- дрібка солі
- цукор - 75 г (4 ст. л)
- яйця - 1 шт.
- ваніль - 1 ч.л
За словами автора відео, якщо тісто не збирається до купи, то додайте ще 1 ст. л холодної води.
Для начинки потрібно:
- яблука - 5 шт.
- лимонний сік - 1 ст.л
- цукор - 1 ст.л
- кориця - 1 ч.л
Спосіб приготування
До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту. Після цього додаємо яйце та замішуємо тісто. Розділіть його на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.
Для начинки яблуко очистіть та натріть на велику терку. Викладіть на суху сковорідку, додайте лимонний сік, цукор, корицю та тушкуйте о до мʼякості яблук.
Начинка має бути вологою.
Начинка для пирога (фото: кадр з відео)
Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі, робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку. Шматок тіста з морозилки натріть на грубу терку поверх пирога.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин, до золотистого кольору.
Тертий яблучний пиріг (фото: кадр з відео)
