Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легко

П'ятниця 29 серпня 2025 07:45
Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легко Рецепт смачного тертого яблучного пирога (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тертий яблучний пиріг - класичний десерт, який легко приготувати вдома. Він відрізняється хрусткою скоринкою і ніжною яблучною начинкою, а його приготування займає близько години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Катерини Процишиної.

Тертий яблучний пиріг: легкий рецепт

Для тіста знадобиться:

  • борошно - 250 г
  • вершкове масло - 150 г
  • розпушувач - 1 ч. л
  • дрібка солі
  • цукор - 75 г (4 ст. л)
  • яйця - 1 шт.
  • ваніль - 1 ч.л

За словами автора відео, якщо тісто не збирається до купи, то додайте ще 1 ст. л холодної води.

Для начинки потрібно:

  • яблука - 5 шт.
  • лимонний сік - 1 ст.л
  • цукор - 1 ст.л
  • кориця - 1 ч.л

Спосіб приготування

До борошна додаємо розпушувач, сіль, цукор та вершкове масло, перетираємо до стану крихту. Після цього додаємо яйце та замішуємо тісто. Розділіть його на 2 частини, 1/3 кладемо в морозилку, 2/3 в холодильник на 30 хвилин.

Для начинки яблуко очистіть та натріть на велику терку. Викладіть на суху сковорідку, додайте лимонний сік, цукор, корицю та тушкуйте о до мʼякості яблук.
Начинка має бути вологою.

Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легкоНачинка для пирога (фото: кадр з відео)

Тісто яке було в холодильнику розподіляємо по формі, робимо проколи виделкою та викладаємо яблучну начинку. Шматок тіста з морозилки натріть на грубу терку поверх пирога.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин, до золотистого кольору.

Тертий яблучний пиріг, який стане вашим фаворитом: готується дуже легкоТертий яблучний пиріг (фото: кадр з відео)

