На территорию оккупированного Донбасса "заходит" банк из РФ: что известно

Российский банк - ПАО "Промсвязьбанк" - будет официально работать на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитирует издание текст соответствующего постановления.
Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, банк будет обеспечивать массовую выдачу карты "Мир" (российская замена систем VISA MASTERCARD) жителям.
"Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую", - добавил он.
Как пишет "Интерфакс", в начале мая "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму - в Симферополе и Севастополе.
Как сообщалось, власти США ввели санкции в отношении крупнейших российских банков ВЭБ и "Промсвязьбанк". Под ограничительные меры попали также 42 их дочерних компаний.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник, 22 февраля. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
После введения санкций компания Apple удалила приложения российского банка "Промсвязьбанк" из своего магазина. Также одно из приложений было убрано из Google Play Store.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны выяснило, что "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк", несмотря на санкции, продолжают финансировать войну против Украины.
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