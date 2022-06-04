На территорию оккупированного Донбасса "заходит" банк из РФ: что известно

"Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитирует издание текст соответствующего постановления.

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, банк будет обеспечивать массовую выдачу карты "Мир" (российская замена систем VISA MASTERCARD) жителям.

"Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую", - добавил он.

Как пишет "Интерфакс", в начале мая "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму - в Симферополе и Севастополе.