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Разведка рассказала, как российские банки финансируют войну в Украине

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 17:26
Разведка рассказала, как российские банки финансируют войну в Украине Фото: стало известно, как российские банки финансируют войну против Украины (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главное управление разведки Министерства обороны выяснило, как российские банки несмотря на санкции продолжают финансировать войну против Украины. Среди кредитных организаций отмечены "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отметили в разведке, в частности было установлено, что через "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк" осуществляются закупки беспилотников, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино, Нижегородская область, РФ).

В ГУР обратили внимание, что "Газпромбанк" до сих пор не отключен от международной банковской системы SWIFT. Санкции в отношении кредитной организации ввела пока только Великобритания.

"Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", - уточнили в разведке.

В свою очередь, "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень финансовых учреждений, отключенных от системы SWIFT.

Напомним, ЕС готовит новые санкции против банковского сектора России, однако в ограничительных списках отсутствуют крупнейшие российские банки - "Сбербанк" и "Газпромбанк".

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