Apple удалила из AppStore приложение российского банка "Промсвязьбанк"
Компания Apple удалила приложения российского банка "Промсвязьбанк" из своего магазина. Также одно из приложений было убрано из Google Play Store.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.
"Промсвязьбанк" имел три приложения в App Store - мобильный банк, "ПСБ Инвестиции" и "ПСБ бизнес".
"Компания Apple удалила программы из-за введенных санкций в отношении банка", - заявил представитель ПСБ.
Пока что приложения, которые уже были установлены ранее - продолжают работать.
В частности, из Google Play Store было удалено приложение мобильного банка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен анонсировала жесткие санкции. Ограничения должны подорвать экономику Российской Федерации.
В результате полномасштабного вторжения со стороны России - Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине.