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Apple удалила из AppStore приложение российского банка "Промсвязьбанк"

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 16:15
Apple удалила из AppStore приложение российского банка "Промсвязьбанк" Фото: Apple удалила из AppStore приложение российского банка "Промсвязьбанк" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple удалила приложения российского банка "Промсвязьбанк" из своего магазина. Также одно из приложений было убрано из Google Play Store.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

"Промсвязьбанк" имел три приложения в App Store - мобильный банк, "ПСБ Инвестиции" и "ПСБ бизнес".

"Компания Apple удалила программы из-за введенных санкций в отношении банка", - заявил представитель ПСБ.

Пока что приложения, которые уже были установлены ранее - продолжают работать.

В частности, из Google Play Store было удалено приложение мобильного банка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен анонсировала жесткие санкции. Ограничения должны подорвать экономику Российской Федерации.

В результате полномасштабного вторжения со стороны России - Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине.

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