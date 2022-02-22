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Россия окончательно признала "ЛДНР". Совфед ратифицировал соглашения

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 14:10
Россия окончательно признала "ЛДНР". Совфед ратифицировал соглашения Фото: президент РФ Владимир Путин (forbes.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Совет Федерации РФ ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНВ", "ДНР". Таким образом Россия полноценно признала независимость псевдореспублик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Решение было принято всеми сенаторами единогласно.

Так называемые "договоры" охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т.д.

Вместе с тем, РФ заключила эти "договоры" с главарями "ЛДНР" на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Согласно "документам", охрана границ псевдореспублик будет осуществляться одновременно двумя сторонами, однако они не определяют, какие именно территории будут охватывать "границы". По этому вопросу РФ планирует заключить отдельное соглашение.

Также указано, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, а также предоставление военной помощи друг другу

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР " и"ЛНР", а после подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Добавим, уже сегодня Госдума проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и "ЛНР", "ДНР".

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