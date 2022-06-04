На територію окупованого Донбасу "заходить" банк з РФ: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

Як пише "Інтерфакс", на початку травня "Промзв'язокбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", - додав він.

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зокрема банк буде забезпечувати масову видачу картки "Мир" (російська заміна систем VISA MASTERCARD) мешканцям.

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо набуває Публічне акціонерне товариство "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитує видання текст відповідної постанови.

Як повідомлялось, влада США ввела санкції щодо найбільших російських банків "ВЕБ" і "Промсвязьбанк". Під обмежувальні заходи потрапили також 42 їхні дочірні компанії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок, 22 лютого. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Після введення санкцій компанія Apple видалила застосунки російського банку "Промсвязьбанк" зі свого магазину. Також один із додатків було прибрано з Google Play Store.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони з'ясувало, що "Газпромбанк" і "Промзв'язокбанк", попри санкції, продовжують фінансувати війну проти України.

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