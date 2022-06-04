На територію окупованого Донбасу "заходить" банк з РФ: що відомо

Російський банк - ПАО "Промсвязьбанк" - офіційно працюватиме на окупованому Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо набуває Публічне акціонерне товариство "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитує видання текст відповідної постанови.
Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зокрема банк буде забезпечувати масову видачу картки "Мир" (російська заміна систем VISA MASTERCARD) мешканцям.
"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", - додав він.
Як пише "Інтерфакс", на початку травня "Промзв'язокбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.
Як повідомлялось, влада США ввела санкції щодо найбільших російських банків "ВЕБ" і "Промсвязьбанк". Під обмежувальні заходи потрапили також 42 їхні дочірні компанії.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок, 22 лютого. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".
Після введення санкцій компанія Apple видалила застосунки російського банку "Промсвязьбанк" зі свого магазину. Також один із додатків було прибрано з Google Play Store.
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони з'ясувало, що "Газпромбанк" і "Промзв'язокбанк", попри санкції, продовжують фінансувати війну проти України.
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