Крупнейшие банки и суверенный долг. США вводят санкции против России
Власти США вводят санкции в отношении крупнейших российских банков ВЭБ и Промсвязьбанка. Под ограничительные меры попадут также 42 их дочерних компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.
Как говорится в заявлении, рестрикции вводятся в связи с признанием РФ "ЛДНР" в ответ на решение Москвы о развертывании российских войск в этих регионах.
ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию в РФ и трех других странах попали под санкции США.
Санкции США затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Беларуси, Украине, а также в Гонконге.
Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под санкции.
Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.
В "черные списки" США попали российские чиновники и их дети:
- глава ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников;
- экс-премьер РФ Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков;
- заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко и его сын Владимир Кириенко.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "ДНР" и "ЛНР" в понедельник, а во вторник это решение было ратифицировано российским парламентом.
Кроме того, сегодня Путин получил разрешение российского парламента на ввод войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.