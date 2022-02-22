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Крупнейшие банки и суверенный долг. США вводят санкции против России

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Вашингтон, Вторник 22 февраля 2022 23:23
Крупнейшие банки и суверенный долг. США вводят санкции против России Фото: США ввели санкции против России (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Власти США вводят санкции в отношении крупнейших российских банков ВЭБ и Промсвязьбанка. Под ограничительные меры попадут также 42 их дочерних компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

Как говорится в заявлении, рестрикции вводятся в связи с признанием РФ "ЛДНР" в ответ на решение Москвы о развертывании российских войск в этих регионах.

ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию в РФ и трех других странах попали под санкции США.

Санкции США затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Беларуси, Украине, а также в Гонконге.

Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под санкции.

Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.

В "черные списки" США попали российские чиновники и их дети:

  • глава ФСБ РФ Александр Бортников и его сын Денис Бортников;
  • экс-премьер РФ Михаил Фрадков и его сын Петр Фрадков;
  • заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко и его сын Владимир Кириенко.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "ДНР" и "ЛНР" в понедельник, а во вторник это решение было ратифицировано российским парламентом.

Кроме того, сегодня Путин получил разрешение российского парламента на ввод войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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