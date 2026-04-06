Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів

Харків переживає чи не найважчий період від початку повномасштабного вторгнення. З початку місяця ворог не припиняє атаки на місто ні на день: лише 2 та 3 квітня удари тривали безперервно протягом двох діб.

Чому ворог націлився на Харків та чи означає це перехід від масштабних обстрілів до виснажливих локальних ударів - РБК-Україна розпитало у військовослужбовця Сил ТрО та військового експерта Олександра Мусієнка.

Місто під щоденними ударами. Що відбувається у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов наголошує: нинішня серія обстрілів стала наймасованішою з початку року.

Росія діє жорстоко та підступно, застосовуючи комбіновану тактику - по місту летить балістика та дрони різних типів.

Фото: наслідки удару по ЖК в центрі Харкова 2 квітня (Getty Images)

Зокрема, 2 квітня агресор вперше вдарив по Харкову реактивними безпілотниками, продовжуючи тероризувати житлові квартали цією зброєю.

Найбільш цинічним є прицільний вогонь по цивільних об'єктах. Сьогодні, 6 квітня, на камеру потрапив момент прямого влучання ворожого безпілотника в останній поверх багатоповерхівки.

Фото: 6 квітня багатоповерхівка в Харкові стала ціллю атаки російського реактивного дрона (t.me/ihor_terekhov)

Внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів у місті щонайменше 5 постраждалих.

Росія змінила підходи й хоче вивчити ППО

За словами експерта Олександра Мусієнка, активізація атак на Харків свідчить про те, що ворог дещо змінив підходи. Окупанти намагаються вивчити, як змінюється українська "мала" ППО.

Наразі Україна пріоритетно розвиває захист прифронтових та прикордонних міст, впроваджуючи нові рішення. Зокрема, підприємства критичної інфраструктури (зокрема у Харкові) вже отримують дозволи на використання власних протидронових систем для збиття ворожих БпЛА.

Втім, окрім розвідки, каже експерт, Росія також переслідує відверто терористичну мету.

"Вони не відмовляються від цілей завдати якомога більше втрат і руйнувань, зробити міста максимально непридатними для життя, спровокувати хвилю переміщень людей та завдати економічних збитків", - зазначає Мусієнко.

Через географічну близькість до кордону Харків залишається вразливим до великої кількості дронів, КАБів та інших засобів ураження, які швидше долітають до цілей.

Перші атаки по Харкову реактивними дронами. Що це означає

Окрім того, експерт пояснив мету появи ворожих реактивних безпілотників над містом. Хоча їх росіяни використовують у меншій кількості, ніж звичайні "Шахеди", вони створюють нові виклики для української ППО.

Головна відмінність реактивного дрона - суттєво вища швидкість польоту порівняно зі звичайним "Шахедом". Це скорочує час на реакцію ППО та ускладнює перехоплення мобільними вогневими групами. Проте за швидкість ворогу доводиться платити обмеженою дальністю.

Такі безпілотні літальні апарати не здатні досягти до західних регіонів України. Проте вони надзвичайно небезпечні для територій поблизу кордону або лінії фронту.

Мусієнко наголошує: щоденний терор Харкова не означає, що Росія відмовилася від планів атакувати центр чи захід України. Наміри ворога завдавати масштабних ударів по всій території держави залишаються незмінними, тож пильність втрачати не можна.